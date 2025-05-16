رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي لـ"جدل": في ظل غياب القانون الذي يؤمن المناصفة يجب أن تؤمن من خلال الاصوات والمناصفة أساس ولكن الفكرة هي الاتفاق على التغيير المطلوب في بيروت

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