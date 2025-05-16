مخزومي لـ"جدل": يمكن الاختلاف بالسياسة ولكن اليوم مع كلّ الأضداد في السياسة قرّرنا أن نكون في لائحة "بيروت بتجمعنا" من أجل الإنماء والاساس أنهم من "البيارتة"

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