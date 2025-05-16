رويترز نقلا عن مصادر بالخارجية التركية: اجتماع ثلاثي بين أنقرة وواشنطن وكييف يعقد في 07:45 بتوقيت غرينتش وآخر بين تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة 09:30 بإسطنبول

رويترز نقلا عن مصادر بالخارجية التركية: اجتماع ثلاثي بين أنقرة وواشنطن وكييف يعقد في 07:45 بتوقيت غرينتش وآخر بين تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة 09:30 بإسطنبول

وزير خارجية إيران: ما يقوله أطراف التفاوض في وسائل الإعلام ليس بالضرورة هو نفس ما يقولونه على طاولة المفاوضات