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مخزومي لـ"جدل": الرئيس برّي مؤمن بالمناصفة والمحافظة على رمزية بيروت وعلى العيش المشترك وموقفه "وطنيّ" والزميل محمد خواجة أكد على هذا الموضوع وعلى فكرة "زيّ ما هي"

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2025-05-16 | 13:52
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مخزومي لـ&quot;جدل&quot;: الرئيس برّي مؤمن بالمناصفة والمحافظة على رمزية بيروت وعلى العيش المشترك وموقفه &quot;وطنيّ&quot; والزميل محمد خواجة أكد على هذا الموضوع وعلى فكرة &quot;زيّ ما هي&quot;
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مخزومي لـ"جدل": الرئيس برّي مؤمن بالمناصفة والمحافظة على رمزية بيروت وعلى العيش المشترك وموقفه "وطنيّ" والزميل محمد خواجة أكد على هذا الموضوع وعلى فكرة "زيّ ما هي"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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