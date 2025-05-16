مخزومي لـ"جدل": الرئيس برّي مؤمن بالمناصفة والمحافظة على رمزية بيروت وعلى العيش المشترك وموقفه "وطنيّ" والزميل محمد خواجة أكد على هذا الموضوع وعلى فكرة "زيّ ما هي"

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك