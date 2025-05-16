مخزومي لـ"جدل": في حال إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يُدرس اليوم أعتقد أن صندوق النقد الدولي سيعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن حسن النية لدى لبنان ويطلب منا مناقشة الاتفاق المحتمل بيننا

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