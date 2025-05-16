داغر لـ "جدل": موضوع السلاح لم يعد مبدأ للنقاش والكلّ ومن ضمن الكلّ الثنائي الذي وقّع على تسليم السلاح والحديث الآن عن كيفية نزع السلاح والتنازل هو من أجل لبنان

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