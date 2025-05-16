النائب ميشال معوّض لـ "جدل": قبل الحديث عن السلام يجب تنفيذ القرارات الدولية والطائف ولا أظنّ أن هناك من يُعارض مبدأ السلام ولكن "ما هي شروط السلام؟"

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