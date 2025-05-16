معوّض لـ "جدل": زميلي طوني فرنجية ذهب إلى أماكن ليست في مصلحته وأنا آسف لهذا النوع من الكلام وأدعو ممن يعتبر نفسه منتصرًا ألا يتوتر إلى هذا الحدّ والأساس في النقاش أو في السياسة هو الوضوح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك