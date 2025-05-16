معوّض لـ "جدل": تعرّضتُ لكلام غير مقبول من قبل النائب فرنجية والواضح أن هناك خطة للهروب من النقاش الإنمائي إلى افتعال حرب سياسية و"معيب" الكلام الذي قيل ولا يمكنه أن يزايد علينا بالسيادة فهو من يربط وجوده بالنظام السوري

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