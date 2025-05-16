معوّض لـ "جدل": سنتعالى عن كلام النائب فرنجية "غير المقبول" و"آخر مرة بقطّعا" هذا ليس تهديدًا بل لأنني أُولي الاستقرار في زغرتا الزاوية أهمية تفوق أي نقاش وكنت أتمنى أن تسود لغة من الاحترام بدل الانفعال ونريد أن نعيش معًا في المنطقة

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