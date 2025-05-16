الشرع يستقبل في قصر الشعب وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت برئاسة بدر ناصر الخرافي لمناقشة المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والاتصالات

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رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية: بدء اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأتراك في إسطنبول في ظل جهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا