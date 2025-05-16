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موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني من AAA إلى AA1 وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
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2025-05-16 | 16:53
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موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني من AAA إلى AA1 وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
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