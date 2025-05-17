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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-05-16 | 23:49
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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