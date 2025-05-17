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ترامب في حديث لفوكس نيوز: أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق

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2025-05-17 | 00:32
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ترامب في حديث لفوكس نيوز: أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق
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ترامب في حديث لفوكس نيوز: أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق

 
 
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