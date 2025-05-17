الرئيس الإيراني: ترامب يتحدث عن السلام ويهدد إيران في الوقت نفسه فأيهما يجب أن نصدق؟

الرئيس الإيراني: طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات

الرئيس الإيراني: طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى التهديدات

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية نفذت فجرا غارة على دفعتين مستهدفة هنغارا في حي المفرق في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل كان تعرض سابقا لغارة مماثلة ولم يفد بوقوع اصابات