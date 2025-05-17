الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي استهدف فجر اليوم غرفة جاهزة ومعملا لصناعة حجارة الباطون في بلدة يارين الحدودية

التحكم المروري: تعطل سيارة داخل أول أنفاق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تعطل سيارة داخل أول أنفاق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

وزير الخارجية الإيراني: لن نساوم على حق شعبنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومن ضمنه تخصيب اليورانيوم