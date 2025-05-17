الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات مكثفة على شمال قطاع غزة

التالي

وزير الخارجية البحريني: نؤكد دعمنا لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وكذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والدعوة الى الإلتزام بوقف إطلاق النار واطلاق الرهائن والمحتجزين وتسهيل ايصال المساعدات بشكل كامل مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم