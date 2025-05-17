الرئيس العراقي: قمة بغداد تنعقد في ظل تحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا والعراق يشدد على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات الثنائية ونرفض استخدام القوة

الرئيس العراقي: نؤكد موقفنا الرافض لكل محاولات تهجير سكان غزة تحت أي ظروف أو مسمى

الرئيس العراقي: نؤكد موقفنا الرافض لكل محاولات تهجير سكان غزة تحت أي ظروف أو مسمى

وزير الخارجية البحريني: نؤكد دعمنا لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وكذلك خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والدعوة الى الإلتزام بوقف إطلاق النار واطلاق الرهائن والمحتجزين وتسهيل ايصال المساعدات بشكل كامل مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم