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مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق عدد من الصيادين عند شاطئ بلدة الناقورة

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2025-05-17 | 05:18
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مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق عدد من الصيادين عند شاطئ بلدة الناقورة
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مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق عدد من الصيادين عند شاطئ بلدة الناقورة

 
 
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