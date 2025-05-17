الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين

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رويترز عن مسؤول أوكراني: المفاوضون الروس طالبوا كييف في محادثات إسطنبول بسحب قواتها من مناطق أوكرانية تطالب موسكو بالسيادة عليها قبل أي وقف لإطلاق النار وطالبوا أيضا بالاعتراف الدولي بضم روسيا لـ5 مناطق أوكرانية وحياد أوكرانيا وعدم دفع أي تعويضات