الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز عن مسؤول أوكراني: المفاوضون الروس طالبوا كييف في محادثات إسطنبول بسحب قواتها من مناطق أوكرانية تطالب موسكو بالسيادة عليها قبل أي وقف لإطلاق النار وطالبوا أيضا بالاعتراف الدولي بضم روسيا لـ5 مناطق أوكرانية وحياد أوكرانيا وعدم دفع أي تعويضات
آخر الأخبار
2025-05-17 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز عن مسؤول أوكراني: المفاوضون الروس طالبوا كييف في محادثات إسطنبول بسحب قواتها من مناطق أوكرانية تطالب موسكو بالسيادة عليها قبل أي وقف لإطلاق النار وطالبوا أيضا بالاعتراف الدولي بضم روسيا لـ5 مناطق أوكرانية وحياد أوكرانيا وعدم دفع أي تعويضات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
أوكراني:
المفاوضون
الروس
طالبوا
محادثات
إسطنبول
قواتها
مناطق
أوكرانية
تطالب
موسكو
بالسيادة
عليها
لإطلاق
النار
وطالبوا
بالاعتراف
الدولي
روسيا
مناطق
أوكرانية
وحياد
أوكرانيا
تعويضات
التالي
نواف سلام: العالم شهد على التزام لبنان ببنود وقف الأعمال العدائية الا أننا لا نزال نعاني من استمرار الاحتلال ومن الخروقات الإسرائيلية وندعو الى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية
الرئيس الفلسطيني: ندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:22
لافروف رحّب "بالدور الإيجابيّ” للولايات المتحدة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
09:22
لافروف رحّب "بالدور الإيجابيّ” للولايات المتحدة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
0
آخر الأخبار
09:19
وزير الخارجية الأوكرانيّ: إذا استمرت روسيا في تأخير إعلان وقف إطلاق النار فعلى المجتمع الدوليّ زيادة الضغط عليها
آخر الأخبار
09:19
وزير الخارجية الأوكرانيّ: إذا استمرت روسيا في تأخير إعلان وقف إطلاق النار فعلى المجتمع الدوليّ زيادة الضغط عليها
0
آخر الأخبار
09:18
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفركلا
آخر الأخبار
09:18
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفركلا
0
أخبار لبنان
09:14
سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة
أخبار لبنان
09:14
سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:22
لافروف رحّب "بالدور الإيجابيّ” للولايات المتحدة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
09:22
لافروف رحّب "بالدور الإيجابيّ” للولايات المتحدة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
0
آخر الأخبار
09:19
وزير الخارجية الأوكرانيّ: إذا استمرت روسيا في تأخير إعلان وقف إطلاق النار فعلى المجتمع الدوليّ زيادة الضغط عليها
آخر الأخبار
09:19
وزير الخارجية الأوكرانيّ: إذا استمرت روسيا في تأخير إعلان وقف إطلاق النار فعلى المجتمع الدوليّ زيادة الضغط عليها
0
آخر الأخبار
09:18
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفركلا
آخر الأخبار
09:18
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفركلا
0
أخبار لبنان
09:14
سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة
أخبار لبنان
09:14
سلام لنظيره الإسبانيّ: ندعو إلى الوقف الفوريّ للعدوان على غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
0
أخبار لبنان
2025-05-14
محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية
أخبار لبنان
2025-05-14
محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية
0
رياضة
2025-05-16
للعام الثالث تواليا... رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا
رياضة
2025-05-16
للعام الثالث تواليا... رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا
0
فنّ
2025-05-15
نانسي عجرم تطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية: "ورانا إيه"
فنّ
2025-05-15
نانسي عجرم تطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية: "ورانا إيه"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:13
سلام: للضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها ومستعدون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين
أخبار لبنان
07:13
سلام: للضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها ومستعدون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين
0
أخبار دولية
06:29
بدء القمة العربية في بغداد وغزة تهيمن على جدول الأعمال
أخبار دولية
06:29
بدء القمة العربية في بغداد وغزة تهيمن على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
03:05
نواف سلام: لبنان يتطلّع إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج
أخبار لبنان
03:05
نواف سلام: لبنان يتطلّع إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لائحة ائتلاف بيروت مدينتي ٢٠٢٥ اختتمت حملتها بالدعوة الى التغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معركة حامية في بلدية بيروت وما من نتيجة مضمونة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:29
محمد المصاب برصاص التخلف والجهل يعاني في المستشفى... والجيش اللبناني يوقف العشرات من مطلقي الرصاص
0
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
أخبار لبنان
13:25
رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أمم تصنع التقدّم بالخوارزميات... وأمم تغرق في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
منوعات
12:00
"ألكسندر ترامب بولس"... ابنة الرئيس الأميركي وزوجها اللبناني يُرزقان بمولودهما الأول (صورة)
2
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
3
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
4
أمن وقضاء
06:03
طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما
أمن وقضاء
06:03
طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما
5
أمن وقضاء
06:11
أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله
أمن وقضاء
06:11
أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله
6
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
7
أمن وقضاء
13:15
وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات
أمن وقضاء
13:15
وزارة الداخلية تطلق مساعدًا آليًا للإجابة على استفسارات المواطنين حول الانتخابات
8
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More