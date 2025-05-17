سلام: لبنان يبقى ملتزما بنصرة القضية الفلسطينية ونؤكد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وعلى رفض اي محاولات لنقلهم او تهجيرهم او توطينهم

نواف سلام: العالم شهد على التزام لبنان ببنود وقف الأعمال العدائية الا أننا لا نزال نعاني من استمرار الاحتلال ومن الخروقات الإسرائيلية وندعو الى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية

السابق