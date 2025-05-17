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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش قتل مسلحًا في قرية بورقين في الضفة ويُحقق إذا كان هو منفذ العملية قرب سلفيت

آخر الأخبار
2025-05-17 | 09:31
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش قتل مسلحًا في قرية بورقين في الضفة ويُحقق إذا كان هو منفذ العملية قرب سلفيت
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش قتل مسلحًا في قرية بورقين في الضفة ويُحقق إذا كان هو منفذ العملية قرب سلفيت

 
 
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