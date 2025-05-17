التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب وسيارة على طريق عام جب جنين - كفريا نتج عنه ٥ جرحى

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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية نفذت فجرا غارة على دفعتين مستهدفة هنغارا في حي المفرق في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل كان تعرض سابقا لغارة مماثلة ولم يفد بوقوع اصابات