تعرض فريق متطوّعي بيروت مدينتي لاعتداء أثناء قيامهم بتركيب خيم انتخابية في محيط مدرسة عمر زعني الرسمية المختلطة – الملعب البلديّ

الرئيس الإيراني: ترامب يتحدث عن السلام ويهدد إيران في الوقت نفسه فأيهما يجب أن نصدق؟

الرئيس الإيراني: ترامب يتحدث عن السلام ويهدد إيران في الوقت نفسه فأيهما يجب أن نصدق؟

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية نفذت فجرا غارة على دفعتين مستهدفة هنغارا في حي المفرق في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل كان تعرض سابقا لغارة مماثلة ولم يفد بوقوع اصابات