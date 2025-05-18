نواف سلام بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والإختيارية: أنا واثق من أن أهل بيروت سيعرفون كيفية ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي في بيروت

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