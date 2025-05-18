نواف سلام: بيروت بحاجة الى الإنماء والتطوير بدءا من الحفر على الطريق وزحمة السير ومسألة النفايات

نواف سلام: أتمنى أن تكون نسبة التصويت عالية في بيروت فهذه فرصة لا يجب تفويتها

نواف سلام: أتمنى أن تكون نسبة التصويت عالية في بيروت فهذه فرصة لا يجب تفويتها

نواف سلام بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والإختيارية: أنا واثق من أن أهل بيروت سيعرفون كيفية ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي في بيروت