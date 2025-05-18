وزير الداخلية من طريق الجديدة: نتأمّل ألّا تأخذ عملية الفرز وقتًا طويلًا بما يُسهم في تسريع إصدار النتائج

وزير الداخلية من طريق الجديدة: قدّمنا كوزارة داخلية كافة المعدات اللوجستية للموظفين وغالبية الشكاوى إدارية ولا أحداث أمنية

وزير الداخلية من طريق الجديدة: قدّمنا كوزارة داخلية كافة المعدات اللوجستية للموظفين وغالبية الشكاوى إدارية ولا أحداث أمنية

وزير الداخلية من طريق الجديدة: معتادون أن يكون الإقبال غير كثيف صباحًا ونتأمل أن يزداد خلال النهار خاصة في بيروت لاختيار الأفضل وتطوير العمل الإنمائي