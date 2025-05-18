وزير الداخلية: كان هناك عدم رغبة باستلام الأقلام البلدية في بيروت وبعلبك خشيةً من الوقت الطويل الذي قد تستغرقه عملية الفرز وقد استدركنا الأمر بتأمين موظفين بديلين

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وزير الداخلية من الجميزة: نتمنى من أهلنا في بيروت وبعلبك وزحلة وفي كل المدن اختيار من يمثل مدنهم ومن يخدمها بالشكل الأفضل وأتمنى كمواطن لبناني أن تفرز انتخابات بيروت ما يمثل تنوع بيروت وأتمنى كوزير للداخلية أن تجري العملية الانتخابية بكل سلاسة