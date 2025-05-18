وزير الداخلية من الجميزة: خلال جلسة الحكومة الأخيرة اتخذنا قراراً بوضع محافظ الشمال بالتصرف وهناك آلية لتعيين محافظ بديل

التالي

وزير الداخلية: كان هناك عدم رغبة باستلام الأقلام البلدية في بيروت وبعلبك خشيةً من الوقت الطويل الذي قد تستغرقه عملية الفرز وقد استدركنا الأمر بتأمين موظفين بديلين