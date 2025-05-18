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وزير الداخلية من الجميزة: خلال جلسة الحكومة الأخيرة اتخذنا قراراً بوضع محافظ الشمال بالتصرف وهناك آلية لتعيين محافظ بديل

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2025-05-18 | 01:44
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وزير الداخلية من الجميزة: خلال جلسة الحكومة الأخيرة اتخذنا قراراً بوضع محافظ الشمال بالتصرف وهناك آلية لتعيين محافظ بديل
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وزير الداخلية من الجميزة: خلال جلسة الحكومة الأخيرة اتخذنا قراراً بوضع محافظ الشمال بالتصرف وهناك آلية لتعيين محافظ بديل

 
 
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