وزير الداخلية: لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابات واذا كان هناك أي خلل يُراجع مجلس شورى الدولة

وزير الداخلية من الجميزة: للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصلنا على بياناتهم وعمّمناها على جميع المحافظات وطلبنا نقل أقلام اقتراعهم إلى الطوابق الأرضية

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