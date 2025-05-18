وزير الداخلية من الجميزة: للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصلنا على بياناتهم وعمّمناها على جميع المحافظات وطلبنا نقل أقلام اقتراعهم إلى الطوابق الأرضية

وزير الداخلية: لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابات واذا كان هناك أي خلل يُراجع مجلس شورى الدولة

وزير الداخلية: لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابات واذا كان هناك أي خلل يُراجع مجلس شورى الدولة

وزير الداخلية من الجميزة: نتمنى من أهلنا في بيروت وبعلبك وزحلة وفي كل المدن اختيار من يمثل مدنهم ومن يخدمها بالشكل الأفضل وأتمنى كمواطن لبناني أن تفرز انتخابات بيروت ما يمثل تنوع بيروت وأتمنى كوزير للداخلية أن تجري العملية الانتخابية بكل سلاسة