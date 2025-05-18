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o
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o
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بن غفير عن احتمال انسحابه من الحكومة بسبب صفقة التبادل: نتنياهو يعرف الخطوط الحمراء وأتمنى ألا نصل إليها
آخر الأخبار
2025-05-18 | 02:08
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بن غفير عن احتمال انسحابه من الحكومة بسبب صفقة التبادل: نتنياهو يعرف الخطوط الحمراء وأتمنى ألا نصل إليها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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