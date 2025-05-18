بدء مراسم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى وصلا إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لحضور القداس الحبري الأول للبابا لاون الرابع عشر

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى وصلا إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لحضور القداس الحبري الأول للبابا لاون الرابع عشر

نواف سلام: نسبة الإقتراع منخفضة ونتمنى أن ترتفع فهذه الفرصة الوحيدة لدى أهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية وأناشدهم للإقبال على التصويت بكثافة فبيروت بحاحة الى انماء