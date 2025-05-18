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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي فنيدق – وادي خالد ودير قانون النهر - صور ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.0

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2025-05-18 | 05:17
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي فنيدق – وادي خالد ودير قانون النهر - صور ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.0
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتي فنيدق – وادي خالد ودير قانون النهر - صور ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.0

 
 
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