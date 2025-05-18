وزير الداخلية من سرايا زحلة: اشكالات أمنية بسيطة حصلت في بعض الأماكن والقوى الأمنية سيطرت عليها

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وزير الداخلية من زحلة: العملية الانتخابية ستُجرى السبت المقبل والاتصالات متواصلة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة ومن قبلي شخصيًا مع المراجع المعنية والدول المشاركة بلجنة وقف اطلاق النار من اجل الانتخابات في الجنوب ولا ننتظر ضمانات