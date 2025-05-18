وزير الداخلية: حضرنا أنفسنا لاحتمال نقص بعض الموظفين في انتخابات البقاع وبيروت وتمكنا من اعادة التوزيع بشكل سريع

وزير الداخلية من زحلة: الخريطة الانتخابية النهائية في الجنوب ليست جاهزة بعد وسيُستكمل توزيع مراكز الاقتراع خلال اليومين المقبلين وفق معايير متعددة أبرزها سلامة العملية الانتخابية وضمان أمن الناخبين والموظفين والقضاة لأننا مسؤولون عن أمن الناس

وزير الداخلية من زحلة: الخريطة الانتخابية النهائية في الجنوب ليست جاهزة بعد وسيُستكمل توزيع مراكز الاقتراع خلال اليومين المقبلين وفق معايير متعددة أبرزها سلامة العملية الانتخابية وضمان أمن الناخبين والموظفين والقضاة لأننا مسؤولون عن أمن الناس

وزير الداخلية من زحلة: العملية الانتخابية ستُجرى السبت المقبل والاتصالات متواصلة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة ومن قبلي شخصيًا مع المراجع المعنية والدول المشاركة بلجنة وقف اطلاق النار من اجل الانتخابات في الجنوب ولا ننتظر ضمانات