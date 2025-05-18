محافظ البقاع: تلقينا شكاوى في شأن رشاوى انتخابية لكن نحتاج إلى تأكيد وإثبات ونتدخل عند حصول أي إشكال

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محافظ البقاع كمال أبو جوده: تلقينا 3 أو 4 شكاوى حول رشوة انتخابية ولكن كل جرم يتطلب إثباتا والأجهزة الأمنية تقوم بعملها وتتابع الموضوع ولم يحصل أي اشكال أمني أدى الى وقف العملية الإنتخابية