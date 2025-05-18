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الرئيس سلام: نسبة الاقتراع لا تزال متدنية وأدعوا الأهالي في بيروت إلى المشاركة الكثيفة فبيروت بحاجة إلى الإنماء

آخر الأخبار
2025-05-18 | 08:39
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الرئيس سلام: نسبة الاقتراع لا تزال متدنية وأدعوا الأهالي في بيروت إلى المشاركة الكثيفة فبيروت بحاجة إلى الإنماء
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الرئيس سلام: نسبة الاقتراع لا تزال متدنية وأدعوا الأهالي في بيروت إلى المشاركة الكثيفة فبيروت بحاجة إلى الإنماء

 
 
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