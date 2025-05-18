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o
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وزير الداخلية: العملية الانتخابية انتلقت بشكل جيد وبعض الاشكالات الامنية حصلت في بعض الأمكنة وحالات الرشاوى تُتابع وهناك حالة ضُبطت في المعلقة
آخر الأخبار
2025-05-18 | 09:16
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وزير الداخلية: العملية الانتخابية انتلقت بشكل جيد وبعض الاشكالات الامنية حصلت في بعض الأمكنة وحالات الرشاوى تُتابع وهناك حالة ضُبطت في المعلقة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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