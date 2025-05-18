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o
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o
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20
o
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20
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ماكينة النائب فؤاد مخزومي : 25.11% من أبناء الطائفة السنية اقترعوا فيما نسبة التصويت شيعيا بلغت 22.34%
آخر الأخبار
2025-05-18 | 13:17
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ماكينة النائب فؤاد مخزومي : 25.11% من أبناء الطائفة السنية اقترعوا فيما نسبة التصويت شيعيا بلغت 22.34%
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