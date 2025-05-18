القلم الذي يزال يشهد إقتراعًا حتى الآن هو في الكرك - زحلة

وزير الداخلية: لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابات واذا كان هناك أي خلل يُراجع مجلس شورى الدولة

وزير الداخلية: لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابات واذا كان هناك أي خلل يُراجع مجلس شورى الدولة

وزير الداخلية من الجميزة: للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصلنا على بياناتهم وعمّمناها على جميع المحافظات وطلبنا نقل أقلام اقتراعهم إلى الطوابق الأرضية