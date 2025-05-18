مراسلة الـLBCI: فوز اللائحة المدعومة من التيار والقوات في صغبين

نواف سلام: نسبة الإقتراع منخفضة ونتمنى أن ترتفع فهذه الفرصة الوحيدة لدى أهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية وأناشدهم للإقبال على التصويت بكثافة فبيروت بحاحة الى انماء

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