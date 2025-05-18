مراسلة الـLBCI: النتائج حتى الساعة تشير إلى فوز لائحة معا من أجل القرعون مع احتمال خرق المرشح على رئاسة اللائحة المنافسة

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أوجيرو: عطل طرأ في سنترال الرميلة مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة