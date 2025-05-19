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الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل

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2025-05-19 | 05:50
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الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل
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الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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