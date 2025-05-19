الرئيس عون:لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع سوريا وعلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا في ما يتعلَّق بملف النازحين وتأْمين عودتهم الآمنة إلى سوريا

الرئيس عون: نؤكد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701 للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه مع تشديدنا على أهمية دور الينويفيل

الرئيس عون: نؤكد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701 للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه مع تشديدنا على أهمية دور الينويفيل

الرئيس عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقِ الذي تم التوصل اليه في 26 تشرين الثاني الماضي والإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها والمرسمة دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين