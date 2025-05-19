الرئيس عون: نؤكد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي 1701 للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه مع تشديدنا على أهمية دور الينويفيل

ابتكار جديد قد يقلب الموازين... الكشف عن جهاز ثوري يساعد في علاج مشاكل النوم!

ابتكار جديد قد يقلب الموازين... الكشف عن جهاز ثوري يساعد في علاج مشاكل النوم!

الرئيس عون:لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع سوريا وعلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصا في ما يتعلَّق بملف النازحين وتأْمين عودتهم الآمنة إلى سوريا