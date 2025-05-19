مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق والواجهة السياحية للعرب ونجدد الشكر ونؤكد تضامننا مع الناس فبيروت تستحق وانتم تستحقون

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مخزومي: حافظنا على المناصفة منذ سبعين عامًا والقرار اتخذته الحكومة لسحب الصلاحيات من المجلس البلديّ وإعطائها للمحافظ فعلينا أن نثبت الشراكة في البلد وذلك بالقانون