مخزومي: حافظنا على المناصفة منذ سبعين عامًا والقرار اتخذته الحكومة لسحب الصلاحيات من المجلس البلديّ وإعطائها للمحافظ فعلينا أن نثبت الشراكة في البلد وذلك بالقانون

مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق

مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق

مخزومي: إذا عملنا سويًا سننجح وستعود العاصمة منارة الشرق والواجهة السياحية للعرب ونجدد الشكر ونؤكد تضامننا مع الناس فبيروت تستحق وانتم تستحقون