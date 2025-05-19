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باسيل: الانتخابات البلدية اثبتت قدرة الأحزاب على التفاعل مع الناس وفضحت كذبة المجتمع المدنيّ وشيطنتهم للأحزاب

آخر الأخبار
2025-05-19 | 10:27
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باسيل: الانتخابات البلدية اثبتت قدرة الأحزاب على التفاعل مع الناس وفضحت كذبة المجتمع المدنيّ وشيطنتهم للأحزاب
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باسيل: الانتخابات البلدية اثبتت قدرة الأحزاب على التفاعل مع الناس وفضحت كذبة المجتمع المدنيّ وشيطنتهم للأحزاب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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